وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

قدمت الشيف رندا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وصفة خطيرة على سفرة رمضان وهى طريقة البيكاتا الفراح بالمشروم.

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

المقادير :

١/٢ ك صدور فراخ

نصف كوب مشروم فريش او معلب

بصلة مفرومة

معلقة صغيرة توم مفروم

ملح

نصف معلقه صغيره فلفل اسود

معلقة صغيرة بابريكا

معلقة صغيرة بهارات فراخ

كوب شوربه

ربع كوب كريمة طبخ او ٣ معلقة قشطة

٢ معلقة دقيق

زيت نباتي

مكعبات من الزبده

بقدونس مفروم

الطريقة

- نتبل الفراخ بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا ونشوحها فى زيت مع مكعب زبدة حتى تاخد لون من الجهتين نشيلها في طبق.

-و في نفس الطاسة نزود مكعب زبدة وبنشوح البصل والثوم ثم نضع المشروم ونضع معلقتين دقيق ونقلب ونحط الشوربه وربع كوب كريمة او لو متوفر قشطة نحط معلقتين ونتركها تغلى حتى يبدا الصوص يتقل.

-نضع شرائح الفراخ ونتركها تاخد غلوه ونرش رشة بقدونس وتقدم مع مكرونه او رز ابيض وبالهنا .