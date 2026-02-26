قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري

آدم كايد
آدم كايد
حمزة شعيب

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن اقتراب عودة أدم كايد، لاعب الزمالك، إلى قائمة الفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة؛ وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الجواد، خلال برنامجه "ملعب أون" عبر قناة “أون سبورت”، أن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة عضلة السمانة، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.

ويعيش الزمالك فترة مميزة على مستوى النتائج، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب تحقيقه 6 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على زد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري Nile.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 37 نقطة، متفوقًا على بيراميدز بفارق الأهداف، بينما يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل، تراجع سيراميكا إلى المركز الرابع بعد تعادله مع الإسماعيلي بهدف لمثله.

وشملت انتصارات الزمالك الأخيرة الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، ثم التفوق على بتروجت 2-0، قبل تحقيق فوز كبير على كهرباء الإسماعيلية 5-2، تلاه الانتصار على سموحة 1-0، ثم حرس الحدود 2-0، وأخيرًا زد بنتيجة 2-1؛ ليؤكد الفريق استعادته لقوته في سباق المنافسة على اللقب.

