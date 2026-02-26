إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن اقتراب عودة أدم كايد، لاعب الزمالك، إلى قائمة الفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة؛ وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الجواد، خلال برنامجه "ملعب أون" عبر قناة “أون سبورت”، أن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة عضلة السمانة، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.

ويعيش الزمالك فترة مميزة على مستوى النتائج، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب تحقيقه 6 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على زد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري Nile.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 37 نقطة، متفوقًا على بيراميدز بفارق الأهداف، بينما يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل، تراجع سيراميكا إلى المركز الرابع بعد تعادله مع الإسماعيلي بهدف لمثله.

وشملت انتصارات الزمالك الأخيرة الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، ثم التفوق على بتروجت 2-0، قبل تحقيق فوز كبير على كهرباء الإسماعيلية 5-2، تلاه الانتصار على سموحة 1-0، ثم حرس الحدود 2-0، وأخيرًا زد بنتيجة 2-1؛ ليؤكد الفريق استعادته لقوته في سباق المنافسة على اللقب.