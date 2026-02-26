اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء كلية جديدة بجامعة الأزهر، تحمل اسم “كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها”؛ وذلك استجابة للاقتراح المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلا عن حزب النور.

وكان النائب محمود تركي قد تقدم في مارس 2022 باقتراح برغبة للجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، يستهدف تمكين طالبات معاهد القراءات من استكمال دراستهن الجامعية والحصول على درجة "الليسانس"، أسوة بالبنين، وإزالة العقبات التي كانت تحول دون حصولهن على مؤهل جامعي متخصص في علوم القرآن.

وأوضح النائب محمود تركي أن هذا التحرك جاء؛ لسد فجوة تعليمية استمرت لسنوات، في ظل اقتصار كلية القرآن الكريم بطنطا على الذكور فقط، مؤكدًا أن إنشاء الكلية الجديدة؛ يُفعّل الاستحقاقات الدستورية التي تكفل الحق في التعليم دون تمييز.

وأشار النائب إلى أن طالبات معاهد القراءات يدرسن مواد شرعية متخصصة على مدار 8 سنوات، ومن غير المنصف أن يتوقف مسارهن الأكاديمي عند الشهادات فوق المتوسطة.

​الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر، كانت قد أيدت المقترح بالإجماع، في الفصل التشريعي الأول 2020-2025، وذلك خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، وقيادات جامعة الأزهر.

وأبدى المشاركون في الاجتماع تعاوناً كاملاً لتنفيذ هذا المشروع الذي يخدم كتاب الله ويرفع من شأن الدارسات لعلومه، وتم التنفيذ كمرحلة أولى بإنشاء شعبة جديدة بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهره منذ عام 2023 والتي تعد أول دفعة رسميا لكليات القرآن الكريم للبنات.

ونُشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية متضمنًا إنشاء الكلية للبنين والبنات، على أن يكون مقر كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (بنين) بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ومقر الكلية (بنات) بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من العام الجامعي 2026-2027.