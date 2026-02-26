قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر

النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ
النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء كلية جديدة بجامعة الأزهر، تحمل اسم “كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها”؛ وذلك استجابة للاقتراح المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلا عن حزب النور.

وكان النائب محمود تركي قد تقدم في مارس 2022 باقتراح برغبة للجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، يستهدف تمكين طالبات معاهد القراءات من استكمال دراستهن الجامعية والحصول على درجة "الليسانس"، أسوة بالبنين، وإزالة العقبات التي كانت تحول دون حصولهن على مؤهل جامعي متخصص في علوم القرآن.

وأوضح النائب محمود تركي أن هذا التحرك جاء؛ لسد فجوة تعليمية استمرت لسنوات، في ظل اقتصار كلية القرآن الكريم بطنطا على الذكور فقط، مؤكدًا أن إنشاء الكلية الجديدة؛ يُفعّل الاستحقاقات الدستورية التي تكفل الحق في التعليم دون تمييز.

وأشار النائب إلى أن طالبات معاهد القراءات يدرسن مواد شرعية متخصصة على مدار 8 سنوات، ومن غير المنصف أن يتوقف مسارهن الأكاديمي عند الشهادات فوق المتوسطة.

​الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر، كانت قد أيدت المقترح بالإجماع، في الفصل التشريعي الأول 2020-2025، وذلك خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، وقيادات جامعة الأزهر.

وأبدى المشاركون في الاجتماع تعاوناً كاملاً لتنفيذ هذا المشروع الذي يخدم كتاب الله ويرفع من شأن الدارسات لعلومه، وتم التنفيذ كمرحلة أولى بإنشاء شعبة جديدة بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهره منذ عام 2023 والتي تعد أول دفعة رسميا لكليات القرآن الكريم للبنات.

ونُشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية متضمنًا إنشاء الكلية للبنين والبنات، على أن يكون مقر كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (بنين) بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ومقر الكلية (بنات) بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من العام الجامعي 2026-2027.

النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان كلية القرآن الكريم حزب النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

ترشيحاتنا

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

وزير البترول خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول

وزير البترول: خطة خمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات بالقطاع

سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

تسلا
تسلا
تسلا

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد