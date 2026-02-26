قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
أخبار أسوان..انبهار للسائحين بجمال عروس المشاتي.. واحتفالية الجامع الأزهر وورشة لبناء القدرات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 25/1/2026 أحداث متنوعة.

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بالسوق السياحى القديم على لقاء عدد من الأفواج السياحية خلال زياراتهم للمحافظة وتجولهم بالمزارات والمواقع السياحية والأثرية .

محافظ أسوان يجرى حواراً مع الأفواج السياحية بالسوق القديم

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع تطوير المداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيله والمرسى السياحى الخاص به .

محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بالأسواق والشوارع والميادين ، ومن بينها السوق السياحى القديم .

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بالأسواق..ويوجه لرفع الإشغالات أولاً بأول


أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية التلاحم والتماسك بين الجهود التنفيذية الجارية والمساندة الشعبية لها ، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لهذه الجهود  .

جاء ذلك فى كلمته أثناء مشاركة فى الإحتفال باليوم السنوى لمرور 1086 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر ، والذى أقيم بمعهد فضيلة الإمام محمد متولى الشعراوى الثانوى للبنين ، بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ محمد على حفنى مدير منطقة وعظ أسوان ، فضلاً عن القيادات الدينية والعسكرية والجامعية والأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية.

محافظ أسوان يشارك في اليوم السنوى لمرور 1086 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر ..صور

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الإدارة المحلية .

استعراض مشروع بناء القدرات لتطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية بأسوان

من أجل دعم أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية ، إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الأزهر الشريف ممثلاً فى منطقة أسوان الأزهرية برئاسة الدكتور سيد حسن ، ومنطقة وعظ أسوان برئاسة الشيخ محمد على حفنى مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى .


محافظ أسوان يبحث مع القيادات الدينية بالمنطقة الأزهرية والوعظ تعزيز القوافل الدعوية

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على توفير حزمة حوافز غير مسبوقة لتحفيز أصحاب المحلات على سرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم القانونية.

أسوان.. تحفيز أصحاب المحلات على إنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعا لتعظيم آليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال خطة متكاملة ورؤية محكمة.


محافظ أسوان: خطة متكاملة لتعظيم الموارد الذاتية وتعزيز الإستدامة المالية بالمحافظة


 

