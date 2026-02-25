استعراض مشروع بناء القدرات لتطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية بأسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الإدارة المحلية ، مشيداً بتنظيم الورشة التدريبية لمشروع "بناء القدرات من أجل تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية" والتى تستهدف منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان ضمن المرحلة الثانية من المشروع الحيوى والهادف .

جاء ذلك فى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها فى الإجتماع التمهيدى الخاص بالمشروع والذى عقد بمكتبة مصر العامة ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، ومونيكا وهبه إستشارى التدخلات الإقتصادية والإجتماعية بالوكالة الألمانية ، وفريق العمل المرافق لها ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح المهندس عمرو لاشين، أن إختيار أسوان لتنفيذ هذه المرحلة يعكس الثقة فى قدراتها وإمكاناتها التنموية ، ولاسيما أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو معالجة التحديات القائمة بالمناطق الحضرية من خلال إجراء دراسات ميدانية دقيقة لتحديد أولويات التدخل وإختيار أنسب المواقع لتنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة مرافق البنية التحتية.

الشراكة

وأشار إلى أن المشروع يتضمن حزمة متكاملة من الأعمال التى تمس إحتياجات المواطنين بشكل مباشر ، وتشمل تطوير الخدمات التعليمية والصحية ، وتحسين كفاءة المواقف والأسواق ، إلى جانب تصميم أنظمة حديثة لإدارة الخدمات العامة ، وهو الذى يستلزم معه الإستفادة من خبرات فريق العمل الإستشارى بالوكالة ، والجلسات النقاشية لكيفية التعامل مع الطرف الأخر ومهارات الحوار لنقله إلى المتدربين من أبناء المحافظة مستقبلياً وتوسيع دائرة الإستفادة.

وأضاف عمرو لاشين أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للمشروع على أرض الواقع، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى "بلاد الذهب" حيث أن تكامل الجهود بين الشركاء الدوليين والجهات التنفيذية والأكاديمية والمجتمعية هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمنشودة، مؤكداً على تطلعه لأن تخرج الورشة التدريبية بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ ، تترجم إلى خطوات ملموسة تدعم مسار التنمية بمحافظة أسوان وتحقق الأهداف المرجوة للمشروع على الوجه الأكمل .