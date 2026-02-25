قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس غرفة الصناعات الغذائية: التشكيل الوزاري الجديد يعزز التعاون مع القطاع الصناعي

المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية
المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، على ترحيب الغرفة بالتشكيل الوزاري الجديد، مشيدًا بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعي الوطني، ومؤكدًا على أهمية التنسيق والتعاون بين المسؤولين لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الإدارة، هنأ الجزايرلي الوزراء الجدد، مشيدًا بخبرتهم وكفاءتهم، وقال إنهم يمثلون إضافة قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مهنئا الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية استمرار دوره  في دعم القطاع الصناعي وتيسير الملفات الاقتصادية.

ولفت إلى أن خبرة وكفاءة  المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد في القطاع الخاص تمثل إضافة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

كما قدم مجلس ادارة الغرفة التهنئة للدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وتمني المجلس للدكتور فريد مواصلة النجاح الذي تحقق في هيئة الرقابة المالية وتحقيق طفرة في ملف الاستثمار والتصدير.

كما هنأ المهندسة رنده المنشاوي، وزيرة الإسكان الجديدة، متمنين لها التوفيق في  مهامها الجديدة بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية .

كما أشاد الجزايرلي بجهود المسؤولين في التشكيل الوزاري السابق، وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، وبالفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الصناعة والنقل، مشيرًا إلى جهوده الكبيرة خلال فترة توليه وزارة الصناعة، ومتمنيًا له دوام التوفيق في مهامه كوزير للنقل.

كما وجه مجلس إدارة الغرفة الشكر إلى:
    •    الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي السابقة، على إنجازاتها الملموسة في دعم الصناعات الوطنية.
    والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق لدوره الفاعل في دعم القطاع الصناعي.

كما قدم الجزايرلي الشكر إلى الوزراء والقيادات الذين ساهموا في دعم القطاع الصناعي واستقرار الأسواق، ومن بينهم:
    • أحمد كوجك، وزير المالية، لدوره في دعم استقرار الأسواق وتشجيع النشاط الصناعي.

 والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستمر.
    •    السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدوره الحيوي في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعات الغذائية

وأشاد الجزايرلي بالدور البارز للتناغم والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، في ظل البرلمان الجديد، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات في دورته الجديدة، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في حل المشكلات الصناعية، ويشكل قاعدة قوية لدعم التنمية الاقتصادية.

إتحاد الصناعات الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائية النشاط الصناعي

المزيد

