1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
دولاب بطولات محمد صلاح من منزله ..شاهد

علا محمد

قام الهنغاري ميلوس كيركيز  نجم ليفربول الإنجليزي  ، بنشر صورة من داخل منزل  النجم المصري محمد صلاح عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


وظهر في الصورة دولاب لبطولات محمد صلاح من داخل منزله .


كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل استمرار الجدل حول وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

بينما ظل اسم اللاعب مرتبطاً لفترة طويلة بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، فإن مؤشرات حديثة بدأت تشير إلى احتمال مختلف، يتمثل في عودته إلى الملاعب الإيطالية، حيث سبق له التألق في بداية مسيرته الأوروبية.


ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟
وفقاً لتقديرات عدد من الخبراء، فإن انتقاله إلى الشرق الأوسط لم يعد الخيار الأقرب كما كان متوقعاً في السابق، بل إن البقاء داخل أوروبا قد يمثل الرهان الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة.

التقارير أوضحت أن إدارة ليفربول لا تمانع استمرار صلاح داخل صفوف الفريق، بل أبدت استعدادها لتمديد عقده بدلاً من بيعه بقيمة أقل من إمكاناته الفنية والتسويقية، إلا أن راتبه المرتفع، الذي يصل إلى نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، يمثل عقبة رئيسية أمام معظم الأندية الأوروبية التي قد تفكر في التعاقد معه.

رغم ذلك، فإن أندية في الدوري الإيطالي بدأت تراقب الموقف عن كثب، مع وجود اهتمام خاص من نادي روما بإعادة النجم المصري إلى صفوفه، مستندة إلى تجربته الناجحة مع الفريق بين عامي 2015 و2017.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن عودته المحتملة ستكون بمثابة “قصة عاطفية” لكل من اللاعب وجماهير النادي، نظراً لما قدمه خلال فترته السابقة هناك.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

المتهمين

القبض على المتهمين بالاعتراض على إمام مسجد بالدقهلية

لجنة زراعة الغربية

زراعة الغربية: صرف أسمدة "بدون وجه حق" بقطور وإحالة الواقعة للنيابة العامة

المتهم

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة أجرة بالشرقية

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

