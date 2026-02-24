فخر الدلتا الحلقة 7.. نسرين أمين طبيبة نفسية تُربك محمد صلاح

تشهد الحلقة السابعة من مسلسل «فخر الدلتا» تطورات درامية لافتة، مع ظهور الفنانة نسرين أمين في دور دكتورة نفسية تدخل حياة محمد صلاح، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رمزي، في محاولة لمساعدته على تجاوز أزماته المتلاحقة.

وخلال الأحداث، يلجأ محمد صلاح إلى الطبيبة النفسية بعد تصاعد الضغوط عليه، إلا أنه يفشل في التفاعل معها أو التعبير عن مشكلاته الحقيقية، بل يُبدي انزعاجًا واضحًا من الجلسات، لتظل أزماته دون حل، وفي مقدمتها أزمة الديون المتراكمة عليه لصالح المعلم حجاج، والتي تضعه في مواقف صعبة ومحرجة.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الصراعات التي يعيشها بطل العمل منذ انتقاله من إحدى قرى الدلتا إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، حيث تتشابك الضغوط النفسية مع التحديات الاجتماعية في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما.

ويُعد «فخر الدلتا» مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا، يسلّط الضوء على رحلة شاب من الدلتا إلى العاصمة، وما يواجهه من مواقف إنسانية وصراعات حياتية بطابع خفيف. ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي كل من تارا عبود، حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد.

ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن مصير محمد صلاح، وما إذا كان سيتمكن من مواجهة أزماته النفسية وسداد ديونه، أم تستمر تعقيدات حياته في التصاعد.