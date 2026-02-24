قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج إجمالي فدية الصيام دفعة واحدة أو متفرقة أو توزيعها مع محتويات شنطة رمضان . 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا حرج من إخراج فدية الصيام على شنط رمضان ما دامت هذه الشنط للفقراء والمساكين.

مقدار فدية الصيام في رمضان 2026 

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حدد مقدار فدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا لعام 2026، كما حددت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، الأربعاء، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

زكاة الفطر 35 جنيها للفرد الواحد

وقال مفتي الجمهورية، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

‎وأضاف المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية وتبسيطها للناس، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم فدية الصيام للشخص غير القادر، موضحة أنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصيام، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها. 

وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن فدية الصيام إنما وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر منوهة بأن القول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفرَ الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء.

فدية الصيام مقدار فدية الصيام في رمضان 2026 إخراج فدية الصيام إخراج فدية الصيام على شنط رمضان شنطة رمضان محتويات شنطة رمضان رمضان 2026 فدية الصوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

عضو مركز الأزهر للفتوى: يجوز للمرأة أداء التراويح بالمسجد وصلاتها في بيتها أفضل

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: 4 عقوبات نزلت بقوم لوط وتعدد أنواع العذاب يعكس فداحة جريمتهم

الأزهر

بروايات حفص وقالون وورش والبزي.. مآذن الأزهر تصدح بالقرآن بالقراءات المتواترة في صلاتي العشاء والتراويح

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد