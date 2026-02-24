دينا تكشف سر زيجاتها التسع : رفضت الاعتزال .. وتجارب الحب علمتني دروسًا

أكدت الراقصة دينا، أنها خاضت تجربة الزواج 9 مرات، وجميعها انتهت بالانفصال، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف المتكررة كانت مطالبتها باعتزال الرقص، الأمر الذي رفضته حفاظًا على مهنتها وهويتها الفنية.

وقالت دينا خلال لقاء لها لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنها لا تخجل من تجاربها السابقة، بل تعتبرها دروسًا صنعت خبرتها في فهم طبيعة العلاقات.

وتحدثت عن خوضها تجربة الزواج من رجل متزوج، موضحة أنها كانت على دراية بالأمر منذ البداية، بينما لم تكن الزوجة الأولى تعلم. وأشارت إلى أن التجربة لم تمنحها الشعور بالاستقرار، لذلك قررت عدم تكرارها، معلنة رفضها القاطع لفكرة الارتباط السري مستقبلًا.