أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر
محمد سمير

أنهى فريق نيوكاسل يونايتد الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة أمام نظيره قره باغ، في المواجهة المقامة على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن إياب ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لم ينتظر نيوكاسل طويلًا لفرض كلمته، إذ افتتح الإيطالي ساندرو تونالي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك، معلنًا تقدم أصحاب الأرض.

الهدف المبكر منح لاعبي المدرب إيدي هاو أفضلية معنوية كبيرة، خاصة في ظل التفوق العريض الذي حققه الفريق ذهابًا بنتيجة 6-1، ليقترب أكثر من حسم بطاقة العبور رسميًا.

واصل نيوكاسل ضغطه الهجومي، ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى أضاف البرازيلي جويلاينتون الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، بعدما استغل تمريرة متقنة داخل المنطقة، ليضاعف النتيجة ويضع الفريق الضيف تحت ضغط مبكر.

بهذه الثنائية السريعة، أكد نيوكاسل رغبته في إنهاء الأمور مبكرًا وعدم الدخول في أي حسابات معقدة، وسط سيطرة واضحة على مجريات اللعب واستحواذ كامل في وسط الملعب.

تشكيل نيوكاسل في اللقاء

دخل نيوكاسل المباراة بتشكيل مكون من:
    •    حراسة المرمى: رامسديل
    •    خط الدفاع: تريبير – بيرن – بوتمان – أليكس ميرفي
    •    خط الوسط: جاكوب ميرفي – جويلاينتون – تونالي – بارنيس
    •    خط الهجوم: فولتميد – أوسولا

ويبدو أن الفريق الإنجليزي في طريقه لتأكيد تأهله إلى دور الـ16، بعدما جمع بين نتيجة الذهاب الكبيرة والانطلاقة القوية في لقاء الإياب، ليؤكد جاهزيته لمواصلة مشواره الأوروبي بثبات وثقة

