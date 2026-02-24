وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية

اعلن مؤمن عبد الغفار نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق، عن وفاة الكابتن مصطفى رياض أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ونادي الترسانة خلال فترة الستينيات، مساء اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكتب مؤمن عبد الغفار على حسابه الشخصي على فيسبوك"انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله الغزال الاسمر ك مصطفى رياض نجم مصر والترسانه فى ذمه الله"

مصطفى رياض الهداف التاريخي لمنتخب مصر

وفاز مصطفى رياض بلقب هداف الدورى مرتين، في موسمى 61 – 62، 63 – 64، ونجح مع زميله بالفريق حسن الشاذلى في تحقيق لقب هداف الدوري بالتبادل خمسة مواسم متتالية، وهو ما لم يستطع تحقيقه أي فريق آخر، وهو أحد أعضاء قائمة نادى المائة بالدورى المصرى في المركز الرابع برصيد 123هدفا

ويعد مصطفى رياض هداف مصر التاريخى فى الأولمبياد برصيد 6 أهداف والتى أحرزها فى أولمبياد طوكيو عام 1964.