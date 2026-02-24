تعرف على نتيجة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بالدوري

تعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره الإسماعيلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري .

ونجح فخري لاكاي في إحراز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 3 بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فاخري لاكاي بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

تعادل الاسماعيلي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الكريم مصطفى بتسديدة قوية، وأهدر سيراميكا ضربة جزاء عن طريق فخرى لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس- رجب نبيل - چاستس ارثر -أحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، عبدالله محمد.

الوسط: محمد خطارى، محمد سمير كونتا، إريك تراوري، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى.