الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا

كشفت وكالة بلومبرج، أن استخبارات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا خففت مراقبتها لروسيا، مُحوّلةً تركيزها إلى إيران.

وأوضحت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة، أن طائرات الاستطلاع التابعة لحلف الناتو زادت من وتيرة طلعاتها الجوية المتعلقة بمراقبة إيران.

ويُشير التقرير إلى أن "تركيا تستعد لضربة محتملة بقيادة الولايات المتحدة على إيران، والتي قد تُجبر طهران على تقديم تنازلات في عدد من القضايا، بما في ذلك كبح برنامجها النووي".

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رفض إيران للاتفاق النووي قد يكون "يومًا عصيبًا" للجمهورية الإسلامية.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الخيار الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران هو "الدبلوماسية دائمًا"، لكنه "مستعد لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية القاتلة إذا لزم الأمر".

وجاءت تصريحات ليفيت بعد أن كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن اليوم سيكون "سيئًا للغاية" بالنسبة لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي -وذلك وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأكدت ليفيت أن ترامب هو صاحب القرار النهائي، وانتقدت ما وصفته بتقارير إعلامية "مبالغ فيها" تستند إلى مصادر مجهولة تدعي معرفة توجهات ترامب بشأن أي تحرك محتمل ضد إيران.

