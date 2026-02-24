قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
8 آلاف جنيه مرتب.. وظائف خالية للشباب بشروط سهلة قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

الطفل محمد التائه في مياه العلمين
الطفل محمد التائه في مياه العلمين
رنا أشرف

في واقعة مأساوية هزت مشاعر أهالي مدينة العلمين خلال الأيام الماضية، يواصل الطفل محمد الغياب في مياه البحر منذ نحو 12 يومًا، وسط حالة من القلق والترقب التي تعيشها أسرته. 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، ففي تمام الساعة الرابعة عصرًا جرفت الأمواج الطفل البالغ نحو 10 سنوات في المنطقة المواجهة لأحد فنادق العلمين، وذلك تزامنًا مع هبوب عاصفة ترابية قوية ضربت البلاد.

وفي تصريحات مؤثرة، روى جده حمدي محمد محمود تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اختفائه، كاشفًا كواليس ما جرى منذ نزول الأطفال إلى البحر وحتى تحرك الأسرة بين أقسام الشرطة والجهات المعنية بحثًا عن أي أمل في العثور عليه.

رحلة من المنوفية إلى العلمين انتهت بكارثة

قال حمدي محمد محمود، جد الطفل محمد، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الواقعة بدأت يوم الجمعة الماضية، موضحًا أن حفيده كان قبلها بأسبوع في محافظة المنوفية برفقة والدته، ثم تواصل الأطفال مع والدهم وانتقلوا إلى مدينة العلمين في الجمعة التالية لقضاء يوم على البحر.

وأضاف أن مجموعة من الشباب الصغار، من بينهم حفيده وابنه، نزلوا إلى البحر أثناء انشغال الأسرة ببعض الأمور، وظلوا لبعض الوقت في المياه.

“فلين” في مواجهة الأمواج.. لحظة السقوط في التيار

وأوضح أن الأطفال عثروا على صندوق لحفظ السمك “فلين”، فقام محمد بوضعه في الماء ووقف بداخله، إلا أن أحد الأطفال دفعوه في المياه، لتجرفه الأمواج سريعًا إلى الداخل.

وأشار الجد إلى أن أفراد أمن الشاطئ شاهدوا الطفل وهو يستغيث، لكن أحدهم لم يتمكن من النزول لإنقاذه لعدم إجادته السباحة، فاتجه لإحضار حبل لإلقائه إليه، إلا أن الطفل كان قد ابتعد مسافة كبيرة بفعل التيار.

كاميرات فندق Rixos Alamein ترصد الانجراف نحو مارينا

 وتابع أن فندق Rixos Alamein أمدهم بتسجيلات الكاميرات التي أظهرت الطفل مرة أخرى وهو ينجرف في اتجاه الإسكندرية مرورًا بمنطقة مارينا.

وأوضح حمدي محمد محمود أنه توجه في اليوم التالي إلى قسم شرطة العلمين وحرر محضرًا بالواقعة، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع تحرك فرق الإنقاذ في حينه، وأن أحد الضباط رافقه إلى موقع الشاطئ وطلب منه البقاء بجوارهم. 

وأضاف أنه تم اصطحاب والد الطفل للتحقيق معه، ثم طُلب منه التوجه إلى حرس الحدود.

واستكمل أنه تواصل مع أحد المسؤولين هناك، إلا أنه أبلغ بعدم قدرتهم على اتخاذ إجراء مباشر، وتم تزويده بأرقام تخص البحث والإنقاذ التابعة للقوات البحرية، مؤكدًا أن الأسرة لم تتلق، بحسب قوله، دعمًا كافيًا من الجهات المعنية، باستثناء عدد من المنقذين المتطوعين الذين حاولوا المساعدة.

12 يومًا في البحر.. والأسرة تطالب بتكثيف البحث

واختتم الجد تصريحاته قائلًا إن حفيده لا يزال مفقودًا منذ 12 يومًا في مياه البحر، مطالبًا بتكثيف جهود البحث أملاً في العثور عليه.

الطفل محمد الطفل محمد التائه في مياه العلمين قصة الطفل محمد التائه في البحر العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

ترشيحاتنا

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد