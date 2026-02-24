قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بخطاب رسمي.. بيراميدز يعترض على حكم الفار أمام غزل المحلة

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة   -  
ياسمين تيسير

كشف السيد عمرو غلاب عضو المجلس الاستشاري لنادي بيراميدز، إن النادي تقدم باعتراض رسمي لاتحاد الكرة بشأن تعيين الحكم عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو خلال مباراة الليلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز، مطالبا باستبعاده من إدارة اللقاء بسبب تكرار أخطائه في الفترة الماضية مع النادي ولأنه من غير المقبول أن يتولى ذات الحكم إدارة 5 مباريات من أصل 16 مباراة لعبها بيراميدز في الدوري حتى الآن.

أضاف غلاب أن نادي بيراميدز أوضح في خطابه إلى اتحاد الكرة أن الأمر يبدو غريبا للغاية أن يتولى عبد العزيز السيد مهمة التواجد على تقنية الفيديو خلال 5 مباريات كان بيراميدز طرفا فيها وفي كل مرة يتسبب في مشاكل كثيرة ويرتكب الكثير من القرارات الخاطئة التي كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط خلال مشوار المنافسة على لقب الدوري.

أوضح عضو المجلس الاستشاري أنه وخلال هذا الموسم تواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو في 5 مباريات لنادي بيراميدز وهي على النحو التالي:

وادي دجلة وبيراميدز الجولة الأولى 

المصري وبيراميدز الجولة الثالثة

بيراميدز وفاركو الجولة الحادية عشرة

بيراميدز والجونة الجولة السادسة عشرة

بالإضافة إلى مباراة الليلة أمام غزل المحلة في الجولة  التاسعة عشرة من بطولة الدوري، على استاد المحلة.

غلاب كشف عن أن النادي شدد في خطابه لاتحاد الكرة على أن عبد العزيز السيد خلال تواجده في المباريات السابقة ارتكب عشرات الأخطاء التي أدارها والغريب أن بيراميدز خسر فيها 6 نقاط في ظل أخطاء فادحة، وكانت آخر القرارات الخاطئة من جانب عبد العزيز السيد قراره بتأييد صحة ركلة الجزاء المحتسبة ضد نادي بيراميدز في مباراة الجونة والتي جرت يوم 28 يناير الماضي باستاد الدفاع الجوي، رغم أنها لم تكن ركلة جزاء بشكل واضح تماما بعدما اصطدمت الكرة باليد الداعمة لعلي جبر مدافع الفريق، بل استمر حكم الفار في قراراته الخاطئة بقراره المنفرد بإعادة ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس بيراميدز بدون سبب وأثبتت الإعادة أن القرار غير صحيح بالمرة وتسبب ذلك في التعادل بالنهاية وخسارة الفريق لنقطتين جديدتين في مشوار الدوري، وحتى المباراة الوحيدة التي فاز خلالها بيراميدز أمام فاركو شهدت عدة أخطاء فادحة كذلك.

أشار إلى أن النادي اختتم خطابه بمطالبه اتحاد الكرة بضرورة مراجعة لجنة الحكام بشأن تعيينات الحكام وما بها من مشاكل عديدة وعلامات استفهام، واستبعاد الحكم عبد العزيز السيد من مباراة غزل المحلة وبيراميدز لما تم توضيحه من أخطاء فادحة للحكم.

بيراميدز غزل المحلة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

دينا

دينا: فيفي عبده هي اللي شجعتني على الإنجاب.. ومش معترفة بتامر أمين كمذيع

خالد كمال واحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 8.. خالد كمال يبتز أحمد مالك حتى ينقذ هدى المفتي

ليالي رمضان

قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا باحتفالات ليالي رمضان

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد