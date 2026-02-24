تورام يقود إنتر في مهمة العودة أمام بودو غليمت بدوري أبطال أوروبا

أعلن الروماني كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة بودو غليمت، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

التشكيل الرسمي للإنتر

جاء تشكيل “النيراتزوري” كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك، أكانجي، باستوني، لويس هنريكي

خط الوسط: فراتيسي، زيلينسكي، باريلا

خط الهجوم: ديماركو، تورام، إيسبوسيتو

ويعول إنتر على قدرات ماركوس تورام في قيادة الخط الأمامي، بحثًا عن تسجيل مبكر يعيد الفريق إلى أجواء المنافسة، خاصة في ظل صعوبة المهمة بعد خسارة الذهاب.

كان إنتر تلقى هزيمة مفاجئة خارج ملعبه بنتيجة 3-1 أمام الفريق النرويجي، في نتيجة أربكت حسابات الفريق الإيطالي قبل لقاء العودة. وقدم بودو غليمت مباراة كبيرة على أرضه، مستغلًا حيوية لاعبيه وسرعة التحول الهجومي، ليضع وصيف النسخة الماضية تحت ضغط هائل.

وبات الفريق الإيطالي مطالبًا بالفوز بثلاثة أهداف دون رد لضمان التأهل المباشر، بينما يكفي الضيوف التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد من أجل العبور إلى الدور التالي.

أجواء مشتعلة في جوزيبي مياتزا

قبل ساعات من انطلاق المباراة، توافدت جماهير إنتر بكثافة على ملعب جوزيبي مياتزا، في مشهد يعكس أهمية المواجهة. الأعلام الزرقاء والسوداء ملأت المدرجات، والهتافات لم تتوقف دعمًا للفريق في واحدة من أكثر ليالي الموسم حساسية.

الجماهير تعول على خبرة الفريق الأوروبية، وعلى عامل الأرض، لقلب الطاولة على الحصان الأسود النرويجي، الذي أصبح أحد أبرز مفاجآت البطولة هذا الموسم.