قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تورام يقود إنتر في مهمة العودة أمام بودو غليمت بدوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد سمير

أعلن الروماني كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة بودو غليمت، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

التشكيل الرسمي للإنتر

جاء تشكيل “النيراتزوري” كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: بيسيك، أكانجي، باستوني، لويس هنريكي
خط الوسط: فراتيسي، زيلينسكي، باريلا
خط الهجوم: ديماركو، تورام، إيسبوسيتو

ويعول إنتر على قدرات ماركوس تورام في قيادة الخط الأمامي، بحثًا عن تسجيل مبكر يعيد الفريق إلى أجواء المنافسة، خاصة في ظل صعوبة المهمة بعد خسارة الذهاب.

كان إنتر تلقى هزيمة مفاجئة خارج ملعبه بنتيجة 3-1 أمام الفريق النرويجي، في نتيجة أربكت حسابات الفريق الإيطالي قبل لقاء العودة. وقدم بودو غليمت مباراة كبيرة على أرضه، مستغلًا حيوية لاعبيه وسرعة التحول الهجومي، ليضع وصيف النسخة الماضية تحت ضغط هائل.

وبات الفريق الإيطالي مطالبًا بالفوز بثلاثة أهداف دون رد لضمان التأهل المباشر، بينما يكفي الضيوف التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد من أجل العبور إلى الدور التالي.

أجواء مشتعلة في جوزيبي مياتزا

قبل ساعات من انطلاق المباراة، توافدت جماهير إنتر بكثافة على ملعب جوزيبي مياتزا، في مشهد يعكس أهمية المواجهة. الأعلام الزرقاء والسوداء ملأت المدرجات، والهتافات لم تتوقف دعمًا للفريق في واحدة من أكثر ليالي الموسم حساسية.

الجماهير تعول على خبرة الفريق الأوروبية، وعلى عامل الأرض، لقلب الطاولة على الحصان الأسود النرويجي، الذي أصبح أحد أبرز مفاجآت البطولة هذا الموسم.

إنتر بودو غليمت دوري أبطال أوروبا تورام المدير الفني لفريق إنتر ميلان إنتر ميلان كريستيان كيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أين كنتم ومدينة الإنتاج محاصرة.. رسالة حادة من أحمد موسى لنائبة

الراقصة دينا

دينا: لن أوقف أكاديمية الرقص حتى لو ارتديت الحجاب

أرملة وائل الإبراشي

هل في خطأ طبي.. أرملة وائل الإبراشي تعلن مفاجأة جديدة عن نقله من مستشفى لأخرى

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد