طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

تُعد أم علي بالقشطة والمكسرات من أشهر الحلويات الشرقية التي لا تخلو منها سفرة رمضان أو العزومات العائلية.

وقدمت الشيف أميرة شنب وصفة أم علي بالقشطة والمكسرات، والتي تتميز بقوامها الكريمي الغني ومذاقها المتوازن بين السكر والمكسرات، مع طبقة ذهبية شهية على الوجه.

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

مكونات أم علي بالقشطة والمكسرات:

1 لفة جلاش (محمرة في الفرن) أو بواقي ميل فاي

1 لتر لبن كامل الدسم

1 كوب قشطة بلدي

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

½ كوب كريمة لباني (اختياري لزيادة الغنى)

½ كوب زبيب

½ كوب جوز هند

½ كوب مكسرات مشكلة (لوز – فستق – بندق)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

كريمة خفق للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ لتحمير الجلاش: قطّعي الجلاش وادخليه الفرن على حرارة متوسطة حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

ـ لتحضير خليط اللبن: في حلة على النار، سخني اللبن مع السكر والفانيليا، ثم أضيفي القشطة وقلّبي جيدًا حتى يذوب الخليط دون أن يغلي بقوة.

ـ لتجهيز الصينية: في طاجن أو صينية فرن، ضعي طبقة من الجلاش المحمص، ثم أضيفي المكسرات، الزبيب، وجوز الهند.

ـ إضافة اللبن: اسكبي خليط اللبن الساخن فوق الجلاش حتى يتشرب تمامًا.

ـ الخبز في الفرن: ادخلي الصينية فرن ساخن على 180 درجة لمدة 15–20 دقيقة حتى تحمر من الأعلى.

ـ التزيين والتقديم: يمكن إضافة طبقة كريمة خفق وتحميرها باستخدام الشواية للحصول على وش ذهبي مميز.

نصائح الشيف أميرة شنب لنجاح أم علي

ـ استخدمي لبن كامل الدسم للحصول على قوام أغنى.

ـ لا تكثري من السكر لأن المكسرات تضيف حلاوة طبيعية.

ـ يفضل تقديمها ساخنة للحصول على أفضل مذاق.