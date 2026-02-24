أتلتيكو مدريد يكتسح كلوب بروج برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز برباعية مقابل هدف أمام كلوب بروج البلجيكي وضمن التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا علي ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل الروخي بلانكوس.

أحرز النرويجي ألكسندر سورلوث هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة الـ 23، ثم احرز جويل أوردونيز هدف التعادل في الدقيقة الـ 36.

وأضاف جوني كاردوسو الهدف الثاني لصالح اتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ 48 ثم عاد سورلوث ليسجل الثالث في الدقيقة الـ 76، ثم الهدف الرابع في الدقيقة الـ 87.

وبهذه النتيجة تأهل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل رسمي إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب التعادل بنتيجة 3-3 في لقاء الذهاب ببلجيكا.