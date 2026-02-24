قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي : زواج الفنانين نادرًا ما بينجح .. والممثل محتاج متفرج مش واحد زيه

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
قسم الفن

في حوار اتسم بالصراحة والإنسانية، فتحت الفنانة رانيا فريد شوقي قلبها للجمهور خلال لقائها ببرنامج بين السطور مع الإعلامية يمنى بدراوي، كاشفة عن أسرار شخصية وإنسانية لأول مرة، ومؤكدة أنها تكره الروتين ولا تستطيع الالتزام به، قائلة: «من عيوبي إني موديه ومبعرفش أمشي على الروتين»، مشيرة إلى أن علاقتها بالمراية ليست قوية: «المراية مش صاحبتي».


وتطرقت رانيا إلى حادث السير الشهير الذي جمعها بالفنانة منى زكي، مؤكدة أن منى كانت الأكثر تضررًا من الحادث، موضحة أنها عندما فتحت عينيها بعد الحادث كان أول ما رأته هو والدها الفنان الكبير فريد شوقي، في لحظة وصفتها بأنها لا تُنسى وغيرت أشياء كثيرة في حياتها.


وكشفت رانيا تفاصيل إنسانية عن علاقة والدها بالفنانة هدى سلطان، مؤكدة أن زواجهما استمر 18 عامًا، وأن هدى سلطان هي من طلبت الطلاق، مشيرة إلى أن والدها كان شخصًا بيتوتيًا، وأن العلاقة بين الجميع كانت قائمة على الود والاحترام، قائلة: «إحنا كلنا عيلة ومحدش شايل من حد حاجة».


كما تحدثت عن والدتها سهير ترك، مؤكدة أنها كانت ست بيت محبة للفن وتكتب الشعر، وكانت متفرغة تمامًا لزوجها، ترافقه في كل مكان حتى في السفر، واصفة إياها بالسند الحقيقي في حياة فريد شوقي.

وعن أصعب لحظات حياتها، قالت رانيا إن يوم وداع والدها كان من أقسى الأيام، خاصة أنها كانت حاملًا في ابنتها فريدة، مضيفة بتأثر شديد: «بعد رحيل بابا كل حاجة حلوة راحت.. حنيته وكرمه، أب مفيش منه ولا هيتكرر»، مشبهة إياه بأغنية أم كلثوم الشهيرة: انت زيك ما يتخلقش اتنين.

وانهارت رانيا فريد شوقي بالبكاء على الهواء عند عرض صورة لوالدها مع بناتها تم تنفيذها بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن والدها وبناتها هم أغلى ما تملك، وأن وجوده وسطهم كان سيمنحهم قوة كبيرة في الحياة.

كما وجه زوجها تامر الصراف رسالة مؤثرة عبر شاشة البرنامج، وصفتها رانيا بأنها دليل على أنه «ابن أصول»، مشيرة إلى أن الاحترام والتفاهم هما أساس أي علاقة ناجحة.

وتحدثت عن فريد المرشدي ابن شقيقتها، مؤكدة أن العمر قصير ولا يوجد ما يستحق الخصام، داعية إلى التسامح ولمّ الشمل، قائلة إن الزمن كفيل بكشف قيمة العائلة.

وعلى الصعيد الفني، اعترفت رانيا بأنها غير محظوظة سينمائيًا، وهاجمت بقوة ظاهرة الترندات، مؤكدة: «الترند دلوقتي مؤلم وغير إنساني، ومبفتحوش عشان بحط نفسي مكان صاحبه».

وفي ختام حديثها، كشفت رانيا فريد شوقي عن رؤيتها للعلاقات، مؤكدة أن زواج الفنانين من بعض نادرًا ما ينجح، لأن الفنان يحتاج إلى شريك متفرغ ومتفهم وليس فنانًا مثله، موضحة أنها تعلمت من أخطاء انفصالها، وأن الجري وراء القلب فقط قد يقود للسراب، واختتمت بالتأكيد على أن التفاهم والنية الصادقة هما الأساس الحقيقي لبناء أسرة ناجحة تجمع الجميع تحت سقف واحد.

الفنانة رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي الإعلامية يمنى بدراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس بإطلاق مبادرة لتخفيف الأعباء عن ملايين الأسر في رمضان

قانون العمل الجديد

ضوابط صارمة للجزاءات وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ

برلماني: أعمال المتحدة للخدمات الإعلامية ترفع وعي الأجيال الجديدة بالقضايا المصيرية

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد