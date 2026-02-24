نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حسم فريق نيوكاسل يونايتد تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على قره باغ بنتيجة 3-2، في إياب ملحق التأهل، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، ليؤكد تفوقه بعد انتصاره ذهابًا بنتيجة كبيرة.

دخل الفريق الإنجليزي اللقاء بقوة وحسم، ولم ينتظر طويلًا لفرض أفضليته، حيث افتتح الإيطالي ساندرو تونالي التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الشباك.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أضاف البرازيلي جويلاينتون الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، ليضع أصحاب الأرض في موقف مريح جدًا ويقضي مبكرًا على أي آمال للضيوف في العودة.

مع بداية الشوط الثاني، حاول قره باغ تقليص الفارق، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق كاميلو دوران، مستغلًا لحظة ارتباك دفاعي.

لكن الرد جاء سريعًا من نيوكاسل، حيث سجل المدافع سفين بوتمان الهدف الثالث في الدقيقة 52، ليعيد الفارق إلى هدفين ويؤكد أفضلية فريقه.

ورفض الفريق الضيف الاستسلام، فقلّص النتيجة مجددًا في الدقيقة 57 عبر إيفين كافكوريف، بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها زميله ماركو جونوكو، ليضع الكرة في الشباك ويشعل الدقائق المتبقية.

تشكيل نيوكاسل في اللقاء

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تريبير – بيرن – بوتمان – أليكس ميرفي

خط الوسط: جاكوب ميرفي – جويلاينتون – تونالي – بارنيس

خط الهجوم: فولتميد – أوسولا

رغم محاولات قره باغ للعودة، حافظ نيوكاسل على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم اللقاء بنتيجة 3-2 ويؤكد تأهله عن جدارة، مستفيدًا من فوزه الكبير في مباراة الذهاب.

