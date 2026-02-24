انطلاق معسكر منتخب الصالات استعدادا لأمم أفريقيا

انطلق اليوم، الثلاثاء، الموافق 24 فبراير الحالي، المعسكر الإعدادي لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها في المملكة المغربية 2026، حيث يخوض المنتخب تدريباته اليومية على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، وسط أجواء من التركيز والجدية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاق القاري المرتقب.

ويقود المنتخب، جهاز فني وطني، بقيادة نادر رشاد، المدير الفني، والمعتز بالله سامي، المدرب العام، وأيمن عبد الرحمن، مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى نور علي، إداري المنتخب.

ويعمل الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة وتجهيز قائمة اللاعبين النهائية، القادرة على المنافسة بقوة واستعادة العرش الأفريقي في النسخة الثامنة من البطولة، التي تنطلق في السادس من شهر أبريل 2026.

ويدخل منتخب مصر البطولة ممتلكاً الرقم القياسي كأكثر المنتخبات مشاركة بظهوره الثامن في تاريخ المسابقة، حيث يمتلك الفراعنة سجلاً حافلاً يضم ثلاثة ألقاب وثلاث مرات في مركز الوصيف، ويتساوى معه المنتخب المغربي برصيد ثلاثة ألقاب أيضاً.