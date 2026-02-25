مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

أثار الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، الجدل بشأن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "هل يكون وليد الركراكي مدربًا للأهلي في المستقبل؟".

وأفادت تقارير صحفية بأن مدرب منتخب المغرب الوطني، وليد الركراكي، يخطط لإحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة “أسود الأطلس” استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، عبر استدعاء سبعة أسماء بارزة من المواهب الشابة التي فرضت نفسها في الدوريات الأوروبية.

ويستهدف “الركراكي” تعزيز صفوف المنتخب بأسماء جديدة بجانب القوام الأساسي، في محاولة لتحقيق توازن بين الخبرة والتجديد قبل انطلاق نهائيات المونديال.