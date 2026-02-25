ناقد رياضي: رغم الأزمات والكوارث.. الزمالك يتحدى الجميع ويتصدر

اشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بالزمالك بعد فوزه علي على نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب طلعت عبر حسابه علي فيسبوك “المستحيل ليس زملكاويا .. تخيلوا ان في ظل المشاكل والأزمات والكوارث والمصايب وقضايا ايقاف القيد وهروب اللاعبين وفسخ التعاقدات وغرامات الفيفا والاصابات الكتيرة وحالة الافلاس وسحب الأرض وتأخر المستحقات المادية وبيع اللاعبين واللجوء لمدربين محليين واللعب بالناشئين”.

وتابع: "الزمالك بيعتلي صدارة الدوري متفوقا على الأهلي وبيراميدز اللي بيملكوا الاستقرار والهدوء والفلوس الكتيرة والتعاقدات مع نجوم كبار بملايين وصرف المستحقات في ميعادها ومدربين اجانب بملايين .. نادي الزمالك أغرب حاجة ممكن تشوفها في حياتك".

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.