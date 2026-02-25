«النقل» تكشف أحدث تصوير جوي لمحطة «تحيا مصر 2» على رصيف 100 بميناء الدخيلة | شاهد

كشفت وزارة النقل عن صور جوية حديثة تُظهر تقدم الأعمال بمشروع إنشاء محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض على رصيف 100 بـميناء الدخيلة، ضمن تقرير «اعرف معلومات عن مشروعات بلدك» الذي يستعرض المشروعات القومية الجارية.

وأظهرت اللقطات الجوية اكتمال أعمال البنية التحتية للمحطة وبدء تنفيذ البنية الفوقية، حيث تُقام على مساحة نحو 840 ألف متر مربع، وتشمل رصيفًا بطول 1200 متر وعمق 18 مترًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع تخصيص الجزء الأكبر لحاويات الترانزيت.

ويستهدف المشروع تعزيز مكانة الميناء كمركز محوري لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، مع قدرته على استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر وحمولة حتى 24 ألف حاوية، إضافة إلى توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية لمحور السخنة–الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحرين الأحمر والمتوسط، والذي تنفذه الدولة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.