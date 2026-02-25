قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«النقل» تكشف أحدث تصوير جوي لمحطة «تحيا مصر 2» على رصيف 100 بميناء الدخيلة | شاهد
الأهلي يتحرك لضم مهاجم جديد.. و«كامويش» يرحل بنهاية الموسم
«مشروع لعيب كبير».. دويدار يتغنى بلاعب الزمالك أحمد ربيع ويوجّه رسالة لـ «شيكو بانزا»
مصرع الطيار .. تحطم طائرة مقاتلة تركية من طراز إف-16 في باليكسير
بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية
ثقب رصاصة في طائرة تابعة للخطوط الأمريكية بعد رحلة من ميامي إلى كولومبيا
تعرف على آخر تطورات مصابي الأهلي بعد الاستبعاد من مباراة سموحة
لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
أفضل الأعمال الصالحة في رمضان .. انتهز الفرصة لتفوز بالشهر كله
خبير آثار يكشف عن وثائق صخرية بسيناء لحجاج مصريين في طريقهم إلى جبل الشريعة |شاهد
صدق أو لا تصدق .. «الغندور»: «شيكوبانزا» ساب الماتش عشان يدخل الحمام
وكيل حسام عبدالمجيد يكشف تطورات تجديد عقده مع الزمالك
أخبار البلد

«النقل» تكشف أحدث تصوير جوي لمحطة «تحيا مصر 2» على رصيف 100 بميناء الدخيلة | شاهد

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن صور جوية حديثة تُظهر تقدم الأعمال بمشروع إنشاء محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض على رصيف 100 بـميناء الدخيلة، ضمن تقرير «اعرف معلومات عن مشروعات بلدك» الذي يستعرض المشروعات القومية الجارية. 

وأظهرت اللقطات الجوية اكتمال أعمال البنية التحتية للمحطة وبدء تنفيذ البنية الفوقية، حيث تُقام على مساحة نحو 840 ألف متر مربع، وتشمل رصيفًا بطول 1200 متر وعمق 18 مترًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع تخصيص الجزء الأكبر لحاويات الترانزيت. 

ويستهدف المشروع تعزيز مكانة الميناء كمركز محوري لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، مع قدرته على استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر وحمولة حتى 24 ألف حاوية، إضافة إلى توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية لمحور السخنة–الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحرين الأحمر والمتوسط، والذي تنفذه الدولة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. 

النقل الموانىء تحيا مصر

