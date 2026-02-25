خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي.

وأشاد “ترامب” خلال خطاب حالة الاتحاد، بمجلس النواب الأمريكي، بانخفاض أعداد المهاجرين عبر الحدود، مضيفا "سنسمح دائمًا بدخول الناس بشكل قانوني".

وافتتح الرئيس الأمريكي خطاب الاتحاد بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى. هذا هو العصر الذهبي لأمريكا".

وانتقد ترامب رئاسة بايدن، مشيرًا إلى أنه ورث "أمة في أزمة"، لكنه أشار إلى أن إدارته "حققت تحولًا لم يشهده أحد من قبل".

ودخل دونالد ترامب قاعة مجلس النواب لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد وصافح العديد من الحضور، واستمع إلى رسائلهم أثناء توجهه إلى المنصة والتقط بعض النواب صورًا تذكارية معه.

وانطلقت هتافات "أمريكا، أمريكا" قبل أن يلقي ترامب خطابه في قاعة مجلس النواب الأمريكي.