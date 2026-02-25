قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أنت تقتـ.ـل الأمريكيين.. رشيدة طليب عضو النواب الأمريكي تصرخ في وجه ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد

ناصر السيد

صرخت النائبة في مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب في وجه الرئيس دونالد ترامب قائلةً “أنت تقتل الأمريكيين” خلال حديثه حول سياساته المتعلقة بالهجرة.

رشيدة طليب تصرخ في وجه ترامب

وقالت رشيدة طليب : "لقد شاهدوا الفيديوهات يا سيادة الرئيس. لقد شاهدوا الفيديوهات. أنت تقتل الأمريكيين!"، وذلك بينما كان الرئيس يدافع عن سياساته المتعلقة بالهجرة، مضيفة "أنت لا تطلق النار عليهم!".

وصرخت طليب في وجه الرئيس قائلةً: "أليكس لم يكن مجرمًا"، في إشارة إلى مقتل أليكس بريتي، الممرضة من مينيابوليس، على يد عملاء فيدراليين خلال عملية أمنية مكثفة للهجرة. 

وكررت رشيدة طليب الصراخ في وجه ترامب : "أنت تقتل الأمريكيين!".

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب، إن قانون "التخفيضات الضريبية الشاملة" حقق "أكبر تخفيضات ضريبية" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هذا الوصف غير دقيق لأنها في الواقع سادس أكبر تخفيضات ضريبية وفقًا لمؤسسة الضرائب.

وأوضح ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، أنه ما كان الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي يطالبونه بالتركيز عليه قبل انتخابات التجديد النصفي: التخفيضات الضريبية التي أقرّوها العام الماضي من خلال تشريعاته الضخمة.

رشيدة طليب ترامب أنت تقتل الأمريكيين مجلس النواب الأمريكي

