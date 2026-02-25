قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ساعة و48 دقيقة .. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد

ترامب
ترامب
ناصر السيد

حطم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرقم القياسي كأطول خطاب حالة الاتحاد، حيث استغرق خطابه أمام مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء ساعة و48 دقيقة.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن خطاب الاتحاد الذي ألقاه ترامب، هو الأطول منذ عام 1964 على الأقل، وفقًا لبيانات جمعها مشروع الرئاسة الأمريكية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

وكان ترامب قد سجل الرقم القياسي لأطول خطاب مماثل لخطاب حالة الاتحاد العام الماضي، عندما ألقى خطابه المشترك أمام الكونجرس لمدة ساعة و40 دقيقة.

وتحدث ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، عن عدد من القضايا أبرزها سياسية الهجرة، والرعاية الصحية والضرائب، بالإضافة إلى تأمين الحدود الأمريكية.

وفي السياسة الخارجية كانت إيران حاضرة بشكل واضح في خطابه، مؤكدا أنه يفضل الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة، مضيفا أنه يبذل جهود كبيرة لوقف الحرب في أوكرانيا.

ساعة و48 دقيقة كلمة ترامب الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد الرئيس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي

