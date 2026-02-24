قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

وان بلس 16
وان بلس 16
احمد الشريف

كشفت منصة NotebookCheck أن تلميحًا جديدًا من المسرّب الصيني المعروف باسم Old Chen Air على منصة Weibo أشار إلى أن هاتف OnePlus 16 الرائد المقبل سيأتي بحواف شاشة أقل من 1 ملم، في خطوة تتجاوز حتى حواف شاشة OnePlus 15 الحالية.​

أوضحت المنصة أن OnePlus 15 كان يقدم حوافًا بسمك يبلغ نحو 1.15 ملم حول شاشة BOE X3 مقاس 6.78 بوصة بتردد 165 هرتز، بينما يشير التسريب الجديد إلى تقليص هذا السمك إلى ما دون 1 ملم في الجيل القادم، ما يمنح الهاتف واجهة أمامية أكثر امتلاءً بالشاشة وانطباعًا أقرب إلى «الشاشة الكاملة».​

شاشة بتردد قد يصل إلى 240 هرتز

أشارت NotebookCheck إلى أن التسريب الأخير لم يقدّم تفاصيل إضافية عن نوع اللوحة أو دقتها، لكنه تلاقى مع تسريبات سابقة تحدثت عن اتجاه وان بلس لرفع تردد تحديث الشاشة في OnePlus 16 إلى مستوى قد يصل إلى 240 هرتز، بعد أن رفعت الشركة التردد في OnePlus 15 من 120 إلى 165 هرتز مقارنة بالجيل الأقدم.​

أكدت المنصة أن هذا التوجه يوضح استمرار تركيز وان بلس على تقديم تجربة عرض موجهة لمحبي الألعاب والتمرير السلس، مع الجمع بين حواف نحيفة جدًا وتردد عالٍ لتقليل الإطارات الضائعة وجعل الحركة أكثر سلاسة في الألعاب والتطبيقات التي تستفيد من هذه الترددات المرتفعة.​

بطارية 9000 ملّي أمبير ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6

أوضحت NotebookCheck أن تسريبات سابقة حول OnePlus 16 كانت قد أشارت إلى احتمال اعتماد الهاتف على بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 9000 ملّي أمبير، وهي سعة استثنائية في فئة الهواتف الرائدة، إلى جانب استخدام معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي كتحديث مباشر لمعالجات الفئة العليا الحالية.​

أشارت المنصة إلى أن هذه التركيبة – إن صحّت – تعني أن OnePlus 16 يستهدف تقديم مزيج بين أداء ألعاب قوي للغاية وعمر بطارية طويل، مع الحفاظ على تصميم نحيف نسبيًا بفضل تحسينات داخلية في توزيع المكوّنات، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن من وان بلس على هذه الأرقام.​

كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة بيريسكوب 200 ميجابيكسل

أكد التقرير أن OnePlus 16 من المنتظر أن يواصل الاعتماد على منظومة كاميرات ثلاثية في الخلف، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة بيريسكوب للتقريب البصري بدقة 200 ميجابيكسل مع مستشعر بحجم 1/1.56 إنش.​

أوضحت NotebookCheck أن هذه العدسة البيريسكوب توفّر تقريبًا بصريًا بعيد المدى مع الحفاظ على قدر جيد من التفاصيل، في خطوة تهدف لمنافسة ما تقدمه هواتف مثل جالاكسي إس 26 ألترا وآيفون 17 برو ماكس في فئة التصوير البعيد، وخاصة تصوير الأجسام البعيدة واللقطات الليلية مع الاعتماد على خوارزميات التنعيم والتقريب الرقمي.​

موعد الإطلاق المتوقع وارتباطه بهاتف OnePlus 15s

أشارت المنصة إلى أن OnePlus 16 متوقَّع أن يُعلَن عنه في الربع الرابع من 2026، وفقًا لجدول زمني مشابه لإطلاق OnePlus 15 عالميًا في نوفمبر 2025، ما يعني أن الهاتف لا يزال في مرحلة التسريبات المبكرة مع احتمال تغيير بعض المواصفات قبل الوصول إلى النسخة النهائية.​

أكدت NotebookCheck أن وان بلس تستعد قبل ذلك لإطلاق هاتف OnePlus 15s كخيار رائد مدمج بحجم أصغر، مع كاميرات معاد تصميمها، ليصل إلى السوق أولًا قبل ظهور OnePlus 16، في إطار استراتيجية الشركة لتغطية كلٍّ من فئة الهواتف الرائدة الكبيرة والهواتف المدمجة ذات العتاد القوي.

وان بلس 16 منصة Weibo هاتف OnePlus 16 OnePlus 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

ترشيحاتنا

زينه

إعلامي ينعى شقيق زينة.. تفاصيل

محمد القس

مسلسل حد أقصى الحلقة 7.. محمد القس يدعم روجينا بعد هروب زوجها

المبادرة

تفاعل جماهيري كبير على دمج الفن في الفضاءات العامة وعرض السيرة الهلالية بمترو الأنفاق

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد