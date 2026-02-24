تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

كشفت منصة NotebookCheck أن تلميحًا جديدًا من المسرّب الصيني المعروف باسم Old Chen Air على منصة Weibo أشار إلى أن هاتف OnePlus 16 الرائد المقبل سيأتي بحواف شاشة أقل من 1 ملم، في خطوة تتجاوز حتى حواف شاشة OnePlus 15 الحالية.​

أوضحت المنصة أن OnePlus 15 كان يقدم حوافًا بسمك يبلغ نحو 1.15 ملم حول شاشة BOE X3 مقاس 6.78 بوصة بتردد 165 هرتز، بينما يشير التسريب الجديد إلى تقليص هذا السمك إلى ما دون 1 ملم في الجيل القادم، ما يمنح الهاتف واجهة أمامية أكثر امتلاءً بالشاشة وانطباعًا أقرب إلى «الشاشة الكاملة».​

شاشة بتردد قد يصل إلى 240 هرتز

أشارت NotebookCheck إلى أن التسريب الأخير لم يقدّم تفاصيل إضافية عن نوع اللوحة أو دقتها، لكنه تلاقى مع تسريبات سابقة تحدثت عن اتجاه وان بلس لرفع تردد تحديث الشاشة في OnePlus 16 إلى مستوى قد يصل إلى 240 هرتز، بعد أن رفعت الشركة التردد في OnePlus 15 من 120 إلى 165 هرتز مقارنة بالجيل الأقدم.​

أكدت المنصة أن هذا التوجه يوضح استمرار تركيز وان بلس على تقديم تجربة عرض موجهة لمحبي الألعاب والتمرير السلس، مع الجمع بين حواف نحيفة جدًا وتردد عالٍ لتقليل الإطارات الضائعة وجعل الحركة أكثر سلاسة في الألعاب والتطبيقات التي تستفيد من هذه الترددات المرتفعة.​

بطارية 9000 ملّي أمبير ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6

أوضحت NotebookCheck أن تسريبات سابقة حول OnePlus 16 كانت قد أشارت إلى احتمال اعتماد الهاتف على بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 9000 ملّي أمبير، وهي سعة استثنائية في فئة الهواتف الرائدة، إلى جانب استخدام معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي كتحديث مباشر لمعالجات الفئة العليا الحالية.​

أشارت المنصة إلى أن هذه التركيبة – إن صحّت – تعني أن OnePlus 16 يستهدف تقديم مزيج بين أداء ألعاب قوي للغاية وعمر بطارية طويل، مع الحفاظ على تصميم نحيف نسبيًا بفضل تحسينات داخلية في توزيع المكوّنات، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن من وان بلس على هذه الأرقام.​

كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة بيريسكوب 200 ميجابيكسل

أكد التقرير أن OnePlus 16 من المنتظر أن يواصل الاعتماد على منظومة كاميرات ثلاثية في الخلف، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة بيريسكوب للتقريب البصري بدقة 200 ميجابيكسل مع مستشعر بحجم 1/1.56 إنش.​

أوضحت NotebookCheck أن هذه العدسة البيريسكوب توفّر تقريبًا بصريًا بعيد المدى مع الحفاظ على قدر جيد من التفاصيل، في خطوة تهدف لمنافسة ما تقدمه هواتف مثل جالاكسي إس 26 ألترا وآيفون 17 برو ماكس في فئة التصوير البعيد، وخاصة تصوير الأجسام البعيدة واللقطات الليلية مع الاعتماد على خوارزميات التنعيم والتقريب الرقمي.​

موعد الإطلاق المتوقع وارتباطه بهاتف OnePlus 15s

أشارت المنصة إلى أن OnePlus 16 متوقَّع أن يُعلَن عنه في الربع الرابع من 2026، وفقًا لجدول زمني مشابه لإطلاق OnePlus 15 عالميًا في نوفمبر 2025، ما يعني أن الهاتف لا يزال في مرحلة التسريبات المبكرة مع احتمال تغيير بعض المواصفات قبل الوصول إلى النسخة النهائية.​

أكدت NotebookCheck أن وان بلس تستعد قبل ذلك لإطلاق هاتف OnePlus 15s كخيار رائد مدمج بحجم أصغر، مع كاميرات معاد تصميمها، ليصل إلى السوق أولًا قبل ظهور OnePlus 16، في إطار استراتيجية الشركة لتغطية كلٍّ من فئة الهواتف الرائدة الكبيرة والهواتف المدمجة ذات العتاد القوي.