الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار

تطرق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى التوترات المحيطة بهجوم أمريكي محتمل، مؤكداً أن "نهجنا يقوم على دعم السلام والاستقرار".

وأضاف: "لا نسعى لتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. ونعتقد أن التوتر وعدم الاستقرار فيها سيضران بجميع دولها".



وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، بشأن التوترات مع الولايات المتحدة قائلاً: "إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، فأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. طهران مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية للتوصل إلى اتفاق".

وحذر روانجي قائلاً: "إذا وقع هجوم على إيران، فسنرد وفقًا لخطتنا الدفاعية. إن الهجوم الأمريكي على إيران مقامرة حقيقية. بدء الحرب أمر وارد، لكن إنهاءها ليس بالأمر الهين. ستعاني المنطقة بأسرها من عواقبها".