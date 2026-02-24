في حال تصاعد التوترات مع إيران.. تحذير للإسرائيليين بالإخلاء الفوري

أعلن مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنجلمان، اليوم، عن تحذير شديد اللهجة للمستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال، قضى بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الإخفاقات، والاستعداد لإمكان تنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق في حال تصاعد التوترات مع إيران.

وجاء في التقرير الصادر عن مراقب الدولة أن هناك ثغرات خطيرة في تحصين الجبهة الداخلية والتعامل مع حالات الطوارئ، مشدداً على أن الدولة تسير حاليا في «مسار غير آمن» يقود إلى تعريض حياة المدنيين للخطر.

وأكد التقرير أن القدرات اللوجستية الحالية غير كافية لاستيعاب أعداد كبيرة من المدنيين في ظل سيناريوهات تهدد الأمن القومي، مطالبًا بوضع خطط عملية لإيواء وعلاج عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين قد يطلب منهم الإخلاء من مناطق النزاع المحتملة.

وحذر مراقب الدولة من تأخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية، محذراً من أن «كل يوم تأخير يقوض جاهزية المؤسسة الأمنية والمدنية معًا، ويزيد من احتمالات وقوع أزمات إنسانية غير مسبوقة».