محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة حتى منطقة الصاغة، وذلك تمهيدًا لإعادة فتحه وتشغيله وعودة حركة السيارات بالاتجاهين بالكوبري مرة أخري، بحضور الأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الشركة المنفذة التابعة للهيئة القومية للطرق والكباري، حيث أوضح أنه تم الإنتهاء من صب (٦) بلاطات خرسانية، وجاري التجهيزات لتنفيذ أعمال صب البلاطة الأخيرة، تمهيداً لفتحه أمام حركة السيارات ودخول الكوبري الخدمة بشكل كامل بالاتجاهين، مؤكداً الإلتزام التام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة في أعمال صيانة وإصلاح الكباري، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استدامه السلامة الإنشائية للكوبري علي مدار السنوات القادمة.

شدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أسس فنية سليمة، تضمن استدامة كفاءة الكوبري وتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة الزقازيق، نظرًا لما يمثله من محور مروري حيوي.

يذكر أن ،قد حدث هبوط محدود بالبلاطه العلوية بكوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بالاتجاه القادم من الزراعه وصولا إلى الصاغة بداية الشهر الماضي وعلي الفور قام محافظ الشرقية بالتنسيق مع وزير النقل والمواصلات، لسرعة البدء في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لكوبري الصاغة وفقاً للمعايير الفنية والهندسية المعتمده في إصلاح الكباري بما يضمن الحفاظ على سلامة الحركة المرورية وتأمينها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة النقل ومحافظة الشرقية.