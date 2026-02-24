محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم

يحل الفنان محمد أنور ضيف علي برنامج المقالب “ الف ليلة” من تقديم فيفي عبده، اليوم.

ويعرض لمحمد أنور حاليًا مسلسل مناعة، والذي تدور أحداثه في اطار اجتماعي.

مسلسل مناعة

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.