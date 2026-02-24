وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الثلاثاء/، أن معالجة ملف "سجناء داعش" تتطلب تضافر الجهود الدولية، خصوصا مع وجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حسين استقبل في مكتبه وزير الدولة الألماني جيزا أندرياس فون غاير، والوفد المرافق له، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.

وتم التطرق إلى قضية عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وجهود الحكومة في نقلهم من سوريا إلى العراق، وبحث آليات العمل المشترك لمعالجة هذا الملف، حيث أكّد الوزير الألماني استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني للعراق في هذا الشأن.

واستعرض غاير موضوع اتفاق النوايا المقرر توقيعه مع وزارة الدفاع العراقية لتنظيم عمل القوات الألمانية في العراق"، مُعربا عن أمله في توقيع الاتفاق قريبا، مؤكدا استمرار القوات الألمانية المشاركة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي في مهامها.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي، في ضوء زيارة الوفد الاقتصادي الألماني إلى العراق مؤخرا، وتم الاتفاق على عودة الوفد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث أكد الجانب الألماني استعداده لدعم العراق في مواجهة التحديات المناخية.

واستعرض فؤاد حسين آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وجهود الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية وآثارها المحتملة على الأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم.