طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب

وجهت طفلة اسمها رحمة، سؤالاً إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تسأل فيه عن: «هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم في عهد النبي؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة «صدى البلد»: كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- يكتبون القرآن الكريم عند نزول الوحي، ومنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وأبيّ بن كعب، وخالد بن الوليد وغيرهم، وكانوا يُعرفون باسم «كُتّاب الوحي».

هل هناك كتب نزلت لم يذكرها القرآن؟

وفي إجابته عن سؤال طفلة في حلقة سابقة، أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، أن الكتب التي أنزلت على الرسل كثيرة، منها ما نعرفها ومنها ما لا نعرفها.

وتابع: والقرآن أمرنا أن نؤمن بجميع الكتب، والتي ذكرت في القرآن صراحة خمسة، وهي: صحف إبراهيم وموسى، والتوراة على سيدنا موسى، والزبور على سيدنا داوود، والإنجيل على سيدنا عيسى، والقرآن على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.