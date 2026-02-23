متى نزلت الكتب السماوية وكم عدد أنبياء بني إسرائيل؟ أحمد عصام فرحات يرد

وجهت الطفلة هاجر، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: متى نزلت الكتب السماوية؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد" ردا على هذا السؤال، إن القرآن نزل في شهر رمضان لقوله تعالى "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ".

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن باقي الكتب السماوية نزلت أيضا في شهر رمضان وهذا ورد في حديث عن النبي.

وردا على سؤال الطفل رحيم، الذي يقول فيه "هل بني إسرائيل ليهم كتاب؟ قال الشيخ أحمد عصام فرحات، إن الله تعالى أرسل لبني إسرائيل رسل كثيرة جدا لا يحصى عددهم.

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن أنبياء بنوا إسرائيل كانوا كثيرين بداية من سيدنا يعقوب إلى سيدنا عيسى وبينهم أنبياء كثيرين.

وأوضح أن كل رسول بعث إلى بني إسرائيل أنزل الله معه كتاب، منهم سيدنا موسى ومعه التوراه، وسيدنا داود ومعه الزبور، وسيدنا عيسى ومعه الإنجيل.