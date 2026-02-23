عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، منزل المواطن يوسف الزواهرة في تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمالي القدس المحتلة، وعاثوا فيه خرابًا، قبل أن يُقدموا على سرقة خزان مياه وإغلاق الطريق المؤدي إلى المنزل.

وأوضحت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد متواصل يستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس، عبر الاعتداء على الممتلكات وفرض وقائع ميدانية تُضيّق الخناق على المواطنين في أراضيهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.

وفي السياق، أوضحت المحافظة أن مستوطنين يواصلون أعمال التوسع في بؤرة استعمارية أقيمت مؤخرًا على أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، من خلال إضافة منشآت جديدة وتجريف مساحات من الأراضي المحيطة، في محاولة لتثبيت البؤرة وتحويلها إلى نقطة استعمارية دائمة.

وأكدت أن مناطق شمال وشرق القدس تشهد تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، بالتوازي مع سياسات احتلالية تهدف إلى توسيع رقعة الاستعمار وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.