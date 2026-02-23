قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق .. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق .. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة

حذّر محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، من موجة شتوية شديدة تضرب البلاد اليوم الاثنين 22 فبراير 2026، مؤكدًا أنها من الحالات الجوية المؤثرة بقوة على النشاط الزراعي، وتُمثل ما وصفه بـ«الصدمة المناخية المزدوجة»، نتيجة التزامن بين الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ونشاط الرياح الشمالية الباردة القوية، وسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، خاصة على شمال الجمهورية ومحافظات الدلتا.

اضطراب الملاحة البحرية

وأوضح «فهيم» أن الموجة يصاحبها اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية، مع سرعات رياح قد تتجاوز 40 إلى 55 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة نهارًا، وبرودة شديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المحاصيل الشتوية والنباتات الحساسة للتقلبات المفاجئة..

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى بيان، أن الطقس يشهد ظهور شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

تدفق السحب المنخفضة

وأوضحت أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة هناك.

فيما تشير خرائط الطقس إلى توافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبحسب البيان: يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم الاثنين


وتوقعت الأرصاد وجود فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد اليوم الإثنين 23 فبراير، مع حدوث انخفاض فى درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من (3 - 2) درجة السواحل الشمالية (19:18)، القاهرة الكبرى والوجه البحرى (20:19)، جنوب البلاد (24:21)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على اغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.


وبحسب البيان: يوجد نشاط رياح من الثلاثاء 24 فبراير إلى الجمعة 27 فبراير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة درجات الحرارة العظمى المتوقعة.

محمد علي فهيم تغيّر المناخ درجات الحرارة أمطار رعدية محافظات الدلتا

