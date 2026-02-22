قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

تصدرت أسعار الذهب المشهد الاقتصادي في مصر اليوم الأحد 22 فبراير، بعدما واصلت موجة الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بارتفاع الأوقية عالميًا وتحركات سعر الصرف محليًا، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر في مختلف الأعيرة وأعاد الزخم بقوة إلى سوق الصاغة.

ارتفاع ملحوظ في السوق المحلية



أغلق الذهب في مصر تعاملاته على ارتفاع جديد، حيث تخطى عيار 21 مستوى 6900 جنيه، في إشارة واضحة إلى استمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة الحالية.

وجاءت أسعار الذهب في ختام التعاملات على النحو التالي (بدون مصنعية)

عيار 24 سجل 7931 جنيهًا للشراء، و7875 جنيهًا للبيع.

عيار 21 سجل 6940 جنيهًا للشراء، و6890 جنيهًا للبيع.

عيار 18 سجل 5949 جنيهًا للشراء، و5903 جنيهات للبيع.

عيار 14 سجل 4627 جنيهًا للشراء، و4587 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 – وزن 8 جرامات) نحو 55,520 جنيهًا للشراء، وهو السعر الخاص بالذهب الخام دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

ويعكس هذا الصعود استمرار تأثر السوق المحلية بالعوامل الخارجية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، وهو ما يجعل الأسعار أكثر حساسية لأي تغيرات اقتصادية عالمية.

الذهب يواصل الصعود عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، واصل المعدن النفيس مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتباين توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار المخاوف المتعلقة بمعدلات التضخم.

وسجلت الأوقية نحو 5107 دولارات للشراء بنهاية التعاملات، لتغلق عند مستويات مرتفعة تعكس استمرار توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

يبقى اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة مرهونًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، وحركة الدولار عالميًا، فضلًا عن استقرار سعر الصرف محليًا، في ظل ترقب واسع داخل الأسواق لأي مستجدات قد تدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع أو تدفعها لالتقاط أنفاسها بعد موجة الصعود الأخيرة.