قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
محمد عبد المنصف: لقاء الخميسي بنت أصول.. وولادي خدوا مني موقف وخاصموني
والدة الطفل مازن ضحية سحور رمضان: موتوسيكل خبط ابني واتقلب عليه زيت سخن.. والحروق من الدرجة الثالثة
افطر ومزاجك عندنا.. منشور يروج لبيع المخدرات بالجيزة والأمن يتحرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

القمص تادرس عطية الله إبراهيم
القمص تادرس عطية الله إبراهيم
ميرنا رزق

صرحت، منذ قليل نيابة محرم بك ، بدفن جثمان الأب القمص تادرس عطية الله إبراهيم، وذلك عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تُقام صلاة الجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأفادت التحريات الأولية، بحسب أقوال شهود عيان، أنه أثناء تواجده ببلكونة أحد مباني الخدمات أُغشي عليه وسقط منها، وتم تكليف المباحث بسرعة التحري للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما طلبت النيابة تقريرا طبيا مبدئيا، وجاري انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي لاستكمال الإجراءات.

ويُذكر أن الراحل من مواليد 9 أغسطس 1963، وسيم كاهنًا عام 1997 على يد قداسة البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية عام 2021 على يد قداسة البابا تواضروس الثاني. 

وخدم كاهنًا بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمطار، كما عمل أستاذًا للعهد الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية.

ونعى القمص أندراوس متى، عميد الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، الأب الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين تقديرهم لمسيرته الروحية والعلمية وعطائه في خدمة الكنيسة والتعليم اللاهوتي.

وتسود حالة من الحزن بين أبناء الكنيسة ومحبيه، الذين أشادوا بأبوته وخدمته وأمانته، مؤكدين أنه كان مثالا للكاهن الخادم على غرار السيد المسيح، تاركا أثرا طيبا في حياة كثيرين.

البابا شنودة الثالث البابا تواضروس الكنيسة القمص تادرس عطية الله إبراهيم القمص تادرس عطية الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد