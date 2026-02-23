التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

صرحت، منذ قليل نيابة محرم بك ، بدفن جثمان الأب القمص تادرس عطية الله إبراهيم، وذلك عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تُقام صلاة الجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأفادت التحريات الأولية، بحسب أقوال شهود عيان، أنه أثناء تواجده ببلكونة أحد مباني الخدمات أُغشي عليه وسقط منها، وتم تكليف المباحث بسرعة التحري للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما طلبت النيابة تقريرا طبيا مبدئيا، وجاري انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي لاستكمال الإجراءات.

ويُذكر أن الراحل من مواليد 9 أغسطس 1963، وسيم كاهنًا عام 1997 على يد قداسة البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية عام 2021 على يد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وخدم كاهنًا بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمطار، كما عمل أستاذًا للعهد الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية.

ونعى القمص أندراوس متى، عميد الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، الأب الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين تقديرهم لمسيرته الروحية والعلمية وعطائه في خدمة الكنيسة والتعليم اللاهوتي.

وتسود حالة من الحزن بين أبناء الكنيسة ومحبيه، الذين أشادوا بأبوته وخدمته وأمانته، مؤكدين أنه كان مثالا للكاهن الخادم على غرار السيد المسيح، تاركا أثرا طيبا في حياة كثيرين.