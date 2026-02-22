الأنبا تيموثاوس يرسم شمامسة جدد لكنيسة "العذراء ومارجرجس" بكفر يوسف سلامة

صلى نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بكفر يوسف سلامة، مركز الزقازيق، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٧٢ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك للخدمة بها.

رسامة شمامسة جدد

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.

وفي كلمته، هنأ نيافة الأنبا تيموثاوس الشمامسة الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن خدمة الشماسية هي دعوة للالتزام الروحي والسلوكي، والمواظبة على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، وأن يكون الشماس قدوة صالحة داخل الكنيسة وخارجها.

كما أوصى نيافته الشمامسة بالحرص على الانتظام في حضور القداسات والاجتماعات الروحية، والتدريب المستمر على الألحان والطقوس الكنسية، حتى يؤدوا خدمتهم بأمانة واستحقاق، لما فيه بنيان الكنيسة ومجد اسم الله.