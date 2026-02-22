زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟

تُعتبر الخلافات الأسرية من القضايا الشائعة التي تتفاقم خلال شهر رمضان، حيث يشهد الكثير من الأزواج والعائلات تصاعدًا في مستوى العصبية والصراعات.

السؤال المطروح دائمًا هو: هل الصيام هو السبب في هذه العصبية؟

في هذا التقرير، نستعرض أسباب زيادة الخلافات الأسرية في رمضان، ونوضح دور الصيام في تفاقم هذه المشكلات.

الصيام ليس السبب المباشر

أكد استشاري العلاقات الأسرية تامر شلبي خلال مداخلته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أن شهر رمضان لا يُعد سببًا مباشرًا في زيادة الخلافات الأسرية.

وأوضح أن شهر رمضان يُعتبر بمثابة "كاشف" للمشاكل والضغوط النفسية المترسبة بين الأزواج، وذلك بسبب التراكمات النفسية والمشاكل غير المحلولة التي تتفاقم في هذا الشهر الكريم.

أسباب رئيسية للخلافات الأسرية في رمضان

1. الضغوط النفسية والجسدية

قبل دخول شهر رمضان، تتراكم العديد من الضغوط النفسية سواء في العمل أو الحياة اليومية. ومع حلول الشهر الكريم، يشعر بعض الأفراد بزيادة هذه الضغوط بسبب التحديات الجديدة التي يفرضها الصيام.

يؤثر الصيام على مستويات التركيز والقدرة على التحمل، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للتوتر والاحتكاك مع الآخرين، خاصة في الساعات التي تسبق الإفطار.

2. الضغط النفسي الناتج عن الأعمال المنزلية

تزداد المهام اليومية في رمضان، مثل تحضير الإفطار، تنظيف المنزل، والعزومات. هذه المهام قد تسبب شعورًا بالإرهاق والضغط على أحد الزوجين، مما يؤدي إلى وقوع الخلافات إذا لم يكن هناك توزيع مناسب للأعباء.

3. عدم التقدير المتبادل

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للخلافات هو عدم التقدير لكل طرف لما يتحمله الآخر من أعباء. قد يشعر أحد الطرفين أنه يتحمل المسؤولية بمفرده سواء في إدارة المنزل أو في العمل، مما يخلق نوعًا من الغضب المكبوت يؤدي إلى الخلافات.

التوصيات لتقليل الخلافات الأسرية في رمضان

1. التفاهم والتقدير المتبادل

الحل يكمن في تعزيز التفاهم والتقدير المتبادل بين الزوجين. يجب أن يتفهم كل طرف حجم التحديات التي يواجهها الآخر، سواء كانت نفسية أو جسدية.

2. الابتعاد عن النقاشات الحادة

ينصح تامر شلبي بالابتعاد عن النقاشات الحادة فور الشعور بفقدان السيطرة على الأعصاب. مغادرة المكان لفترة قصيرة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتخفيف التوتر والابتعاد عن النزاعات.

3. الاحتياطات قبل الإفطار

الساعة الأخيرة قبل الإفطار هي من أكثر الأوقات الحساسة في رمضان، لذا يجب تقليل الاحتكاك بين أفراد الأسرة لتجنب الخلافات.