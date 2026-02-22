زراعة الشرقية تفتتح برنامج الاتجاهات الحديثة في إنتاج النباتات البستانية

أكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه نتفيذا لتعليمات علاء فاروق معالى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ومحافظ الشرقية وبالاشتراك مع الادارة المركزية والدكتور طارق صلاح سالم رئيس الادارة المركزية للتدريب والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة تم اليوم افتتاح برنامج الاتجاهات الحديثة فى انتاج بعض النباتات البستانية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه تم القاء محاضرة عن الزراعة المحمية ويقصد بها إنتاجها في منشآت خاصة تسمى الصوبات أو البيوت المحمية لغرض حمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة ، لإمكانية إنتاجها في غير موسمها ، وتتوفر للخضراوات داخل هذه البيوت الظروف البيئية التي تلائم نموها الخضري والثمري من حيث درجات الحرارة وشدة الإضاءة ، ويتم بداخل الصوبة التحكم في جميع العوامل البيئية وتعديلها بما يتلاءم مع النمو النباتي وذلك للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المحصول .

وأشار إلى أن الزراعات المحمية تعتبر فرعا متخصصا لإنتاج الخضراوات يختلف في إنتاجها عن الزراعات المكشوفة من حيث طرق الإنتاج والغرض من الزراعات المحمية هو إنتاج الخضر في غير موسمها وحماية المزروعات من الظروف الجوية غير الملائمة والحماية من الآفات الحشرية المنتشرة خارج الصوب التوسع الرأسي في إنتاج الخضر من خلال الإستفاده بالهجن الزراعية، حيث يتم توفير جميع الظروف البيئية الملائمة للإنتاج داخل الصوب للحصول على أكبر كمية من المحصول لهذه الأصناف.