بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج

شهد لوكيشن تصوير مسلسل إفراج للفنان عمرو سعد، ماس كهربائي أدى إلى حريق أجزاء كبيرة من لوكيشن التصوير.

وتمت السيطرة على الحريق بعد أن تم فصل الكهرباء فور حدوث الماس الكهربائي، على الفور.

أحداث مسلسل إفراج

يجسد عمرو سعد شخصية عباس وهو شاب فقير يسعى لتحسين حياته وسط صراعات ومفاجآت غير متوقعة ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ابرز النجوم والمسلسل مكون من 30 حلقة.

وتشارك أيضًا الفنانة تارا عماد دور البطولة النسائية ضمن احداث المسلسل بشخصية “كراميلا”، وهي فتاة من مدينة طنطا وتعمل مغنية في أحد الفنادق الكبرى وتتقابل كراميلا مع عباس وتتوالى الأحداث.

مسلسل إفراج

مسلسل إفراج بطولة النجم عمرو سعد ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.