حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الاستعداد لتكوين قائمة الفراعنة لمواجهة السعودية وإسبانيا الودية خلال شهر مارس المقبل.

يراقب منتخب مصر السداسي، حسام عبد المجيد والونش، وأحمد فتوح، ومحمد إبراهيم ومحمد شحاتة، وناصر منسي للانضمام للمعسكر القادم في شهر مارس المقبل الذي يتخلله خوض مباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين.

مواعيد مباريات منتخب مصر الودية

ويستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لدخول مرحلة الحسم في برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره السعودي في قطر يوم 26 مارس المقبل، وبعدها يواجه منتخب إسبانيا يوم 30 مارس على الأراضي القطرية.