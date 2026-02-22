الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص

كشف الفنان كريم مغاوري عن تطورات حالته الصحية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وأوضح مغاوري أنه شعر بتعب شديد في المعدة، ما اضطره إلى دخول المستشفى في ثاني أيام شهر رمضان، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد أنه يخضع حاليًا للمتابعة الطبية، مشيرًا إلى أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا، موجهًا الشكر إلى جمهوره وكل من حرص على التواصل معه للاطمئنان عليه.

وقال مغاوري: «الحمد لله أنا بخير، وبشكر كل الناس اللي سألت عني ودعت لي، وإن شاء الله أرجع لجمهوري قريب».