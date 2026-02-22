المفتي يحسم الجدل: لا إثم على الحامل والمرضع في الإفطار.. وهذا ما يجب فعله بعد رمضان

أكد نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المرأة التي تفطر في رمضان بسبب الحمل أو الرضاعة لا تتحمل أي إثم، موضحًا أن هذا الفطر يُعد من الرخص الشرعية التي أباحها الله تعالى حفاظًا على صحة الأم وسلامة طفلها.

وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج اسأل المفتي على قناة صدى البلد، أوضح أن على المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها عندما تستعيد قدرتها الصحية على الصيام، شريطة أن يكون العذر طارئًا ومؤقتًا، وليس ناتجًا عن مرض مزمن.

حالتي الحمل والرضاعة

وأشار إلى أن الفطر في حالتي الحمل والرضاعة جائز إذا وُجد خوف حقيقي على الأم أو على الجنين أو الرضيع، وهو عذر معتبر شرعًا. ويكون القضاء بعد انتهاء سبب الرخصة، أي بزوال الحمل أو الرضاعة التي تمنعها من الصيام.

وشدد المفتي على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ التيسير ورفع المشقة، ولا تُكلّف الإنسان فوق طاقته، داعيًا النساء في مثل هذه الحالات إلى الاطمئنان وعدم الشعور بالذنب، مع الالتزام بقضاء ما فات من أيام الصيام عند الاستطاعة.