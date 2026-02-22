من هم المعقبات وحملة العرش؟ معلومات لا تعرفها عن الملائكة

كشف الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، عن معنى المعقبات وحملة العرش في القرآن الكريم.

وقال الشيخ أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن حملة العرش مخلوقات عظيمة ذكرها الله في القرآن.

كما أن الله ذكر المعقبات الذين يحفظون الإنسان في القرآن، فيقول تعالى (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ).

وأوضح أن هناك حفظة يحفظون الإنسان وهناك كتبة يكتبون أعمال الإنسان ولذلك أي لفظ أو عمل يقوم به الإنسان يجب أن يكون عمل طيب، لقوله تعالى (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ).