"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة 5 ، تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تبشر الدكتورة سلمى “منة شلبي”، و ناصر “إياد نصار”، بأن الجهاز الطبي الذى يساعد فى علاج ابن شقيقه يونس يصل إلى غزة عن طريق المساعدات المصرية. 

ويجمع سلمى وناصر ، مشهد حوارى مؤثر حيث تدعو أن تنتهى الحرب على غزة، وتعود الأمور إلى ما كانت عليها ويعود الهدوء إلى البلاد مرة أخرى، وهو ما سخر منه ناصر الذى رد عليها قائلا : قبل الحرب مثل بعدها، ليس هناك جديد حتى لو وقفت الحرب. 

كما شهدت الحلقة ظهور القوافل والمساعدات المصرية ومرورها بمعبر رفح، ويظهر عصام السقا كأحد السائقين الذين يدخلون بالمساعدات الى قطاع غزة ويحاول توصيل جهاز طبي الى الدكتورة سلمى الا ان إسرائيل تقطع الطريق وهو ما يعني صعوبة مرور الجهاز الى المستشفى. 

وتخطط سلمى لطريقة يمكن من خلالها دخول الجهاز كونه يساعد بشكل كبير فى علاج عدد من الحالات الصعبة. 

قصة مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

