مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور

الطالب محمد عبد النبي جادو يؤم المصلين
أحمد سعيد

تقدم محمد عبد النبي جادو، الطالب بكلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، لإمامة المصلين في صلاة التراويح اليوم، الأحد، في الليلة الخامسة من شهر رمضان وذلك بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكان اصطف آلاف المصلين، مساء اليوم الأحد، في الليلة الخامسة من ليالي شهر رمضان لعام 1447هـ،، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث امتلأ الصحن والأروقة برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في مشهد يجسد روحانية الشهر الكريم ومكانة الجامع الأزهر العلمية والدعوية.

أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة في التراويح

وتقدَّم صفوف المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته. 

ورُفع أذان العشاء بصوت الدكتور محمود عزازي، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الدكتور أسامة الحديدي، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة النساء.

وتُقام صلاة التراويح بآيات من سورة النساء بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الشيخ رضا السويفي في الركعات الثماني الأولى برواية الدوري عن الإمام الكسائي الكوفي، ويقرأ الطالب محمد عبد النبي جادو، الطالب بكلية الطب بجامعة الأزهر، في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة برواية هشام عن الإمام ابن عامر الشامي. 

ويقرأ الشيخ محمد فوزي في الركعات من الخامسة عشرة حتى العشرين برواية ابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني، في تنوع يبرز رسوخ علم القراءات وإحياء تراث الأمة في هذا الفن الشريف. ويؤم المصلين في الشفع والوتر الدكتور محمود عزازي، في ختام ليلة عامرة بالخشوع والتلاوة المتقنة.

محمد عبد النبي جادو الطالب بكلية الطب بجامعة الأزهر الأزهر صلاة التراويح الليلة الخامسة من شهر رمضان شهر رمضان رمضان التراويح

